نجاد يترشح للانتخابات الرئاسية.. ويهدد في حال

2021/05/12 | 12:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد رسميا اليوم الأربعاء بطلب ترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو المقبل، وفق ما أفاد صحفيون في وكالة فرانس برس.

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