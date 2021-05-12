الصحة الاتحادية: اجلاء وجبة جديدة من العالقين في الهند

2021/05/12 | 12:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم الاربعاء، عن الاستعدادات لاستقبال وجبة ثالثة من العراقيين العالقين في الهند.

وقال الدكتور سيف بدر المتحدث الرسمي باسم الوزارة لـPUKmedia: ان الاستعدادات مستمرة مع وزارة النقل لاجلاء وجبة ثالثة من العراقيين العالقين في الهند، بعد وصول وجبتين سابقتين.

واضاف: ان العائدين سيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما، لمنع انتشار هذه السلالة الخطيرة من الفايروس، مؤكدا اتخاذ كافة الاجراء الصحية مع العائدين من الهند.

وكانت الوزارة قد اعلنت في تصريح سابق، ان الوجبة الاولى ضمت 83 مصابا في بلغت الاصابات بكورونا في الوجبة الثانية 27 مصابا.

PUKmedia خاص

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