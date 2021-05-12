2021/05/12 | 12:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أبدى مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان، حزنه وتحسره من تعثر فريقه بنتيجة التعادل 3-3 أمام ليفانتي، أمس الثلاثاء، في افتتاح المرحلة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.واكتفى برشلونة بعد هذا التعادل المخيب، بنقطة يتيمة، رفع بها رصيده إلى 76 نقطة، وأخفق في انتزاع عرش صدارة الدوري الإسباني ولو مؤقتا، حيث تقدم إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كومان يعلق على تعادل برشلونة مع ليفانتي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كومان يعلق على تعادل برشلونة مع ليفانتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).