2021/05/12 | 12:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الصحة، ما تم تداوله بشأن عدم اتباع الإجراءات الصحية مع العراقيين العائدين من الهند.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، ان جميع العائدين من الهند يخضعون لضوابط واجراءات الصحة العامة..



مبينا ان وزارة الصحة نجحت في استقبال الوجبة الاولى من العائدين من الهند، وكان بينهم ثلاثة وثمانون مصاباً تم عزلهم، مشيرا الى انه تم استقبال الوجبة الثانية وكان بينهم سبعة وعشرون مصابا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تؤكد اتباع الإجراءات الصحية مع العراقيين العائدين من الهند) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تؤكد اتباع الإجراءات الصحية مع العراقيين العائدين من الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).