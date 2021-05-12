الرافدين يوضح بشان اصحاب الاولوية بالحصول على السلف والقروض

2021/05/12 | 12:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن مصرف الرافدين ان الموظفين ومنتسبي القوات الامنية لهم الاولية في الحصول على السلف والقروض والخدمات المصرفية الاخرى.

واوضح المصرف في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (12 ايار 2021)، ان الخدمات التي يقدمها المصرف للزبائن تنوعت مابين السلف والقروض والتسهيلات المصرفية.

واوضح بيان المصرف ان "الحصول عليها يكون عن طريق الفروع المتواجدة في بغداد والمحافظات.

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