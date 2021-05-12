مصرف الرشيد يعلن عن فتح عدد من فروعه خلال عيد الفطر

2021/05/12 | 13:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرشيد، عن فتح عدد من فروعه خلال عيد الفطر المبارك.

وذكر المصرف في بيان أنه “لاجل استمرارتقديم الخدمة لزبائن المصرف قرر مصرف الرشيد وبتوجيه من المدير العام الاستاذ باسم عبد علي يوسف بفتح عدد من فروع المصرف خلال عيد الفطر المباركواوضح المكتب الاعلامي ان الدوام سيستمر خلال ايام العيد لصرف مستحقات ورواتب حاملي بطاقة (نخيل)

والفروع هي١- بغداد(البياع / اليرموك/ ثورة العشرين/ الامام الاعظم)٢- بابل فرع( الحلة)٣- كربلاء فرع (الحسين)٤- النجف فرع ( الروضة)٥- الديوانية ( الفرات)٦- المثنى ( السماوة)٧- واسط ( واسط )٨- ميسان( الكرامة)٩- التاميم( ١ حزيران)١٠- ذي قار ( اريدو)١١-البصرة( القرنة / الزبير / شارع الثورة)١٢-الانبار ( حديثة / هيت / عامرية الفلوجة)١٣- صلاح الدين( شيشين/سامراء)١٤- ديالى( اشنونا/ خانقين)١٥- نينوى ( الجزيرة)”.

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