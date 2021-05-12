الاستخبارات العسكرية تطيح باربعة ارهابيين في الانبار

2021/05/12 | 13:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع، أن الاستخبارات العسكرية اطاحت باربعة ارهابيين في الانبار بينهم المكنى ابو اسامة.

وذكرت الوزارة في بيان أنه “بعمليات استخبارية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وتعاون مثالي ما بين الاجهزة الاستخبارية والقطعات العسكرية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار”.وأضافت أن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وجهاز مكافحة الارهاب ولواء ٢٧ حشد شعبي، تمكنت من الاطاحة باربعة ارهابيين في مناطق مختلفة من قضائيي الكرمة والفلوجة بالانبار بينهم المكنى( ابو اسامة) الذي يعمل كعنصر امني لداعش ومكلف بجمع المعلومات عن قطعاتنا الامنية والمتعاونين معها”.وبينت ان “جميع الارهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

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