البيشمركة تؤكد ضرورة ابرام اتفاق شامل مع الجيش

2021/05/12 | 13:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعدت وزارة البيشمركة في اقليم كوردستان، فلول تنظيم داعش الارهابي، بالرد وبقوة، مؤكدة ضرورة، اتفاق شامل يضمن هزيمة المجاميع الارهابية.

جاء ذلك، عقب هجوم ارهابي ليلة الثلاثاء، في كفري ما اسفر عن استشهاد احد افراد قوات بيشمركة كوردستان واصابة آخر بجروح.

وقالت الوزارة في بيانها: لقد حذرنا عدة مرات، من عواقب وجود فراغ امني بين قوات بيشمركة كوردستان والجيش العراقي، موضحة، ان الارهابيين يعيدون تنظيم انفسهم على شكل مفارز ومجاميع مختلفة، كما هاجموا قوات بيشمركة كوردستان في تمام الساعة 10:30 من ليلة 11 آيار 2021، في قضاء كفري، ما اسفرت العملية الجبانة عن استشهاد البيشمركة " محسن حسين كرويي".

واضافت: " نجدد التأكيد، ان الارهابيين تزايدت تحركاتهم بتغيير شكل هجماتهم، واستمرار خطرهم"، مؤكدة اهمية ابرام اتفاق شامل مع الجيش الاتحادي لمنع تكرار حوادث كهذه وضمان إلحاق الهزيمة التامة بالإرهابيين.

واعرب البيان، عن احر التعازي لعائلة الشهيد " محسن حسين كرويي"، مؤكدا، ان قوات بيشمركة كوردستان لن تبقى صامتة، وسترد بقوة في الوقت المناسب.

PUKmedia ترجمة

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