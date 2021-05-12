اخماد حريق كبير في السليمانية

2021/05/12 | 13:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق اطفاء الحرائق يوم الاربعاء، من اخماد حريق كبير نشب في قضاء ماوت التابع لمحافظة السليمانية.

وقال العميد هيمن كمرخان المتحدث الرسمي باسم مديرية شرطة حماية الغابات لـPUKmedia: ان حريقا كبيرا نشب صباح اليوم، بجبل " بردرش" في ماوت، ما اسفر عن احتراق اكثر من الفين دونم، و20 دونما من مزارع الفلاحين.

واضاف: ان الفرق تمكنت من السيطرة على الحريق بصعوبة لوجود حقول الغام عديدة في المنطقة، مؤكدا ان سبب الحريق مازال مجهولا.

PUKmedia خاص

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