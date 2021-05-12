النصر يدين العدوان على الشعب الفلسطيني ويدعو لإنهاء معاناته

2021/05/12 | 13:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أدان ائتلاف النصر، اليوم الأربعاء، “العدوان” على الشعب الفلسطيني، فيما دعا العالم لإنهاء معاناته.وذكر الائتلاف في بيان، أنه يدين “العدوان الصهيوني على شعب فلسطين، واستمرار قمعه وتهجيره وحرمانه من حقوقه، وفي طليعتها الحصول على حقوقه المشروعة وخصوصا في القدس”.ولفت إلى أنّ “أمن وسلام وازدهار المنطقة لن يتحقق مع استمرار سياسات السحق […]

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