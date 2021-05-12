2021/05/12 | 13:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

إن شهر رمضان الكريم شهر رحمة ومغفرة وتسامح، وبالتزامن مع قرب انتهاء أيام هذه الشهر الفضيل، وجهت بإلغاء جميع العقوبات الانضباطية عن المنتسبين، وأدعوهم الى عدم تكرار الأخطاء ويكونوا خير عوناً لإخوانهم في سلك الشرطة..

عثمان الغانميوزير الداخلية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمناسبة عيد الفطر.. وزير الداخلية يوجه بإلغاء جميع العقوبات الانضباطية عن المنتسبين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمناسبة عيد الفطر.. وزير الداخلية يوجه بإلغاء جميع العقوبات الانضباطية عن المنتسبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).