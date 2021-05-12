وزير الداخلية يوجه بإلغاء جميع العقوبات الانضباطية عن المنتسبين

2021/05/12 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاربعاء، بإلغاء جميع العقوبات الانضباطية عن المنتسبين، الصادرة بحقهم، فيما وجه دعوة لهم.

وقال الغانمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "شهر رمضان الكريم شهر رحمة ومغفرة وتسامح، وبالتزامن مع قرب انتهاء أيام هذه الشهر الفضيل، وجهت بإلغاء جميع العقوبات الانضباطية عن المنتسبين".

واضاف: "أدعوهم الى عدم تكرار الأخطاء ويكونوا خير عوناً لإخوانهم في سلك الشرطة".

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