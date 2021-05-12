إدارة بايدن توافق على تنفيذ أول مشروع لزيادة الطاقة الكهربائية المتجددة في أمريكا

2021/05/12 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

وافقت الحكومة الأمريكية، اليوم الاربعاء، على أول مشروع لطاقة الرياح البحرية على نطاق واسع في البلاد المتمثل في زيادة إنتاج الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة.

وأعلنت إدارة بايدن أنها "تمضي وتسعى قدمًا في أول مشروع لطاقة الرياح البحرية على نطاق واسع في البلاد، وهي خطوة مهمة نحو تحقيق هدف الرئيس جو بايدن المتمثل في زيادة إنتاج الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة".

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن، "مشروع (Vineyard Wind) يتمثل بمعدل طاقة حوالي 800 ميغاواط، وسيقع على بعد حوالي 12 ميلًا بحريًا قبالة شاطئ مارثا فينيارد ، يحتوي على 84 محرك توربيني ، وفقًا لإعلان من وزارتي الداخلية والتجارة"|.

ووصفت وزيرة الداخلية الأمريكية "ديب هالاند" الموافقة على المشروع بأنها "خطوة مهمة نحو دفع أهداف الإدارة إلى الأمام لخلق وظائف نقابية جيدة الأجر مع مكافحة تغير المناخ وتعزيز أمتنا".

وفي وقت سابق من هذا العام ، أكمل مكتب "إدارة طاقة المحيط "مراجعته البيئية للمشروع ، والتي من المتوقع أن تخلق 3600 وظيفة وتزود 400000 منزل وشركة ، وفقًا لوزارة الداخلية.

وكانت الطاقة المتجددة محط تركيز إدارة بايدن منذ توليه الرئاسة ،في أواخر يناير وقعَ أوامر تنفيذية تهدف إلى معالجة أزمة المناخ ، والتي تضمنت هدف مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة من الرياح البحرية بحلول عام 2030.

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