ليفانتي يسخر من برشلونة وريال مدريد على تويتر

2021/05/12 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

نجح ليفانتي في تحقيق نقطة ثمينة أمام برشلونة، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء على أرضية ملعب ستيوتات دي فالنسيا، ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإسباني.

وكان البارسا متقدماً في النتيجة بهدفين دون مقابل في الشوط الأول، ولكن سرعان ما سجل ليفانتي هدفين متتاليين في الشوط الثاني، قبل أن يتقدم البارسا بهدف ثالث عن طريق عثمان ديمبيلي، وبينما كان الجميع يعتقد أن الفريق الكتالوني سيُحقق فوزاً صعباً، تمكن أصحاب الأرض من تعديل النتيجة.

وبذلك، أصبح ليفانتي هو أكثر من حقق نقاطاً أمام أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث اقتنص أمامهم 8 نقاط من أصل 18 نقطة ممكنة، فيما يأتي قادش بالمركز الثاني بـ7 نقاط.

وعلق حساب ليفانتي بتويتر على هذه الإحصائية، بقوله: " لذلك لم تتم دعوتنا إلى دوري السوبر الأوروبي".

وكان ليفانتي قد تعادل وفاز على أتلتيكو مدريد، فيما حقق انتصاراً بمباراة الدور الأول على ريال مدريد، أما ضد البارسا فقد اقتنص نقطة وحيدة وكانت بالأمس.

تجدر الإشارة إلى أن دوري السوبر الأوروبي هي بطولة نظمتها الأندية الكبرى بالقارة العجوز بهدف الرفع من مداخيلها، ولكنها حصلت على معارضة قوية من الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم.

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