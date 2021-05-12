2021/05/12 | 13:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، بإلغاء جميع العقوبات الانضباطية عن المنتسبين في الوزارة.وقال الغانمي، في تغريدة له على منصة “تويتر”، اطلع عليها “المركز الخبري الوطني”، إن “شهر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغانمي يوجه بإلغاء جميع العقوبات الانضباطية عن منتسبي الداخلية المركز الخبري الوطني.

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