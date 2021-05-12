بيارق الخير تؤكد انسحاب عدد من مرشحيها بعد تلقيهم تهديدات بالقتل

2021/05/12 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت كتلة بيارق الخير النيابية انسحاب عدد من مرشحيها من الانتخابات المقبلة بعد تلقيهم تهديدات بالقتل داعية الحكومة الى حماية المرشحين.

وقال رئيس الكتلة محمد الخالدي إن عددا من المرشحين عن كتلة بيارق الخير انسحبوا من الترشيح والمشاركة بالانتخابات بعد تلقيهم رسائل خطرة وتعرضهم للتهديد من دون الكشف عن مصدر التهديد مضيفا ان الأجهزة الأمنية باتت على دراية بما يحدث بعد تسليمهم المعلومات ورسائل التهديد التي تلاقها أعضاء الكتلة لإجبارهم على الانسحاب وعدم خوض الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وطالب الخالدي الحكومة والأجهزة الأمنية بحماية المرشحين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالكشف عن الجهات التي تقف وراء عمليات التهديد لافت الى ان هذا الامر سيولد مشاكل خطيرة داخل الدوائر الانتخابية وقد تصل الى اغتيال بعض المرشحين.

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