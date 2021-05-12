مفوضية الانتخابات: لن نسمح لأي نازح من المخيمات بالتصويت دون امتلاكه البطاقة البايومترية

2021/05/12 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت مفوضية الانتخابات إرسالها فرق برئاسة عضو من مجلس المفوضين لاستكمال الإجراءات لتحديث بطاقات الناخبين البايومترية المحدثة في مخيمات النزوح مبينة عدم السماح لأي نازح من المخيمات بالتصويت دون امتلاكه البطاقة البايومترية .

المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي قالت في تصريحات صحفية، إن المفوضية قامت بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين حول مخيمات النازحين، حيث تم إرسال عدد من فرقها الجوالة وبرئاسة عضو من مجلس المفوضين لغرض تحديث البطاقات الانتخابية للنازحين.

وأضافت ان مفوضية الانتخابات سوف لن تسمح لأي نازح من المخيمات بالتصويت دون امتلاكه البطاقة البايومترية.

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