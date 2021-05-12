2021/05/12 | 13:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 20 دقیقة

305 مشاهدة

اكدت وزارة الصحة، الاربعاء، اتباع الإجراءات الصحية مع العائدين العراقيين من الهند، فيما اشارت الى عزل المصابين.

واوضح المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في توضيح تابعه NRT عربية (12 ايار 2021)، ان "جميع العائدين من الهند يخضعون لضوابط واجراءات الصحة العامة"، نافيا "ما نشر بشان عدم اتباع الاجراءات الصحة مع العائدين العراقيين من الهند".

واضاف ان "وزارة الصحة نجحت في استقبال الوجبة الاولى من العائدين من الهند، وكان بينهم ٨٣ مصابا تم عزلهم"، مشيرا الى انه "تم استقبال الوجبة الثانية وكان بينهم ٢٧ مصابا".

وتابع ان "الوزارة بصدد استقبال الوجبة الثالثة وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والنقل"، مفندا انباء "اعتقال مدير المركز الصحي في مطار بغداد الدولي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق من وزارة الصحة بشأن العراقيين العائدين من الهند) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق من وزارة الصحة بشأن العراقيين العائدين من الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).