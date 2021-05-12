وزير الداخلية يوجّه بإلغاء جميع العقوبات الانضباطية عن المنتسبين

2021/05/12 | 13:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

وجَّه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، بإلغاء جميع العقوبات الانضباطية عن المنتسبين، فيما دعا الى عدم تكرار الأخطاء.

وقال الغانمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "شهر رمضان الكريم شهر رحمة ومغفرة وتسامح، وبالتزامن مع قرب انتهاء أيام هذه الشهر الفضيل، وجهت بإلغاء جميع العقوبات الانضباطية عن المنتسبين".

ودعا الغانمي الى "عدم تكرار الأخطاء ويكونون خير عوناً لإخوانهم في سلك الشرطة".

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