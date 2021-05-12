سناتور أميركي يشتبك مع فاوتشي بسبب تمويل معاهد الصحة الوطنية لبحث طبي في ووهان

2021/05/12 | 13:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتبك أنتوني فاوتشي مستشار البيت الأبيض بشأن كورونا، الثلاثاء، مع السناتور الأميركي راند بول حول دور مختبر في ووهان بالصين في انتشار مرض كوفيد-19.

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