2021/05/12 | 13:36 - المصدر: قناة التغيير

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ممثلاً لرئيس الوزراء الاعرجي يزور السفارة الفلسطينية ويؤكد دعم العراق للحق الفلسطيني

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