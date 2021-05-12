الغانمي يوجه بإلغاء جميع العقوبات الانضباطية عن المنتسبين

2021/05/12 | 13:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الاربعاء، بإلغاء جميع العقوبات الانضباطية عن المنتسبين.وقال الغانمي في بيان، ان “شهر رمضان شهر رحمة ومغفرة وتسامح، وبالتزامن مع قرب انتهاء أيام هذه الشهر، وجهت بإلغاء جميع العقوبات الانضباطية عن المنتسبين”.ودعا الوزير “المنتسبين الى عدم تكرار الأخطاء وان يكونوا خير عوناً لإخوانهم في سلك الشرطة”.

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