11 معتقلا يواجهون نفس مصير 5 صحفيين ونشطاء في دهوك

2021/05/12 | 13:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد فريق الدفاع عن معتقلي بادينان يوم الاربعاء، ان 11 معتقلا سيحاكمون وفق مادة واحد، وستحال اوراقهم الى المحكمة الجنائية في اربيل .

وكان قرار محكمة التمييز في اقليم كوردستان في 2021/4/28/ قد اثار استهجان واستنكار جهات محلية ودولية ومنظمات معنية بحقوق الانسان والصحافة، ومازال اصداء الحكم بمدة 6 سنوات بحق 5 صحفيين ونشطاء في دهوك، حديث الساعة في كوردستان والعالم.

وقال المحامي بشدار حسين، عن فريق الدفاع عن معتقلي بادينان لـPUKmedia: انه وبعد قرار محكمة التمييز بحق 5 صحافيين وناشطين في دهوك، يواجه 11 معتقلا نفس الاحكام، بسبب محاكمتهم بنفس المادة، مشيرا الى ان اوراقهم ستحال الى المحكمة الجنائية باربيل عقب انتهاء التحقيقات.

واضاف: ان الاوضاع الصحية والنفسية لـمعتقلي بادنيان غير مستقرة خاصة بعد مصادقة محكمة التمييز على سجنهم 6 اعوام، مؤكدا ان فريق الدفاع عن معتقلي بادينان، لم يسمح لهم بحضور التحقيقات، او القاء بالمعتقلين.

PUKmedia خاص

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