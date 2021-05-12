2021/05/12 | 13:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يهاتف الرئيس الفلسطيني) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يهاتف الرئيس الفلسطيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).