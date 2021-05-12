رئيس الجمهورية يهاتف الرئيسي الفلسطيني ويبحث معه التطورات في القدس

2021/05/12 | 13:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تطورات الاوضاع الفلسطينية.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 آيار 2021)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن تطورات الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجاوزات واعتداءات غير إنسانية".

وبحسب البيان ، ادان صالح، "القمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وترويع القوات الإسرائيلية للمصلين العزّل في الحرم القدسي الشريف، مشدداً على ضرورة وقف الاعمال الاستفزازية واستهداف المدنيين المنافية لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وأكّد رئيس الجمهورية خلال الاتصال الهاتفي، "موقف العراق الثابت شعباً وحكومة تجاه القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلّعاته في دولته المستقلة ونيل كامل حقوقه المشروعة، مشيراً الى ضرورة العمل المشترك والفاعل من اجل إنهاء هذه المعاناة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداءات التي يتعرض لها".

من جانبه، أطلع الرئيس محمود عباس، الرئيس برهم صالح، على تطورات الأوضاع في القدس والانتهاكات التي يتعرض لها أهلها الفلسطينيون، معرباً عن تقديره لمواقف العراق ازاء حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

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