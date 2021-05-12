وزير الزراعة ينعى صاحب مشروع دواجن الديوانية الذي توفي إثر

2021/05/12 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بيان:

بمزيد من الأسى والحزن ، تلقينا نبأ وفاة المرحوم عماد الاسدي صاحب مشروع دواجن الديوانية والذي وافاه الاجل اثر حادث مؤسف، والمرحوم كان من القامات المهمة والبارزة في قطاع الدواجن كونه صاحب أكبر مشروع للدواجن في العراق وله تأثير واضح في النهوض بهذا القطاع من خلال مشاريعه المتقدمة في هذا المجال ، وبهذه المناسبة الاليمة نقدم بخالص العزاء والمؤاساة في هذا المصاب الجلل ، ونسأل الله العلي القدير أن يلهم ذوي الفقيد ومحبيه جميل الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

و إنا لله وإنا إليه راجعون

المهندس

محمد كريم الخفاجي

وزير الزراعة

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