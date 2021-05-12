العراق يدعو إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداءات التي يتعرض لها​​​​​​​ - عاجل

2021/05/12 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأربعاء (12 أيار 2021)، إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداءات التي يتعرض لها، فيما أكد موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية وتلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن تطورات الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجاوزات واعتداءات غير إنسانية".

واضاف البيان، أن صالح "أدان القمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وترويع القوات الإسرائيلية للمصلين العزّل في الحرم القدسي الشريف"، مشدداً على "ضرورة وقف الاعمال الاستفزازية واستهداف المدنيين المنافية لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وأكّد الرئيس برهم صالح، خلال الاتصال الهاتفي، "موقف العراق الثابت شعباً وحكومة تجاه القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلّعاته في دولته المستقلة ونيل كامل حقوقه المشروعة".

وأشار صالح إلى "ضرورة العمل المشترك والفاعل من اجل إنهاء هذه المعاناة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداءات التي يتعرض لها".

من جانبه، أطلع الرئيس محمود عباس، الرئيس برهم صالح، على تطورات الأوضاع في القدس والانتهاكات التي يتعرض لها أهلها الفلسطينيون، معرباً عن تقديره لمواقف العراق ازاء حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، بحسب البيان.

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