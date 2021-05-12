الخراف الضالة - رواية- القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد (9) - احمد جمعة

2021/05/12 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة بقع الدم مازالت تلطخ بعض الشوارع رغم مرور بضعة أيام على إعلان حالة الطوارئ وهي بقع غير واضحة المعالم ولا بلا هوية، كانت الأيام السابقة وخلال الساعات الأولى من ولوج حالة الطوارئ قد شهدت مواجهات عاصفة وقد اختلطت الأحداث وتداخلت بقع الدم وسالت من أجساد الأفراد بلا تمييز، كانت الاضطرابات متداخلة والغبار الدامي ظلل سماء البلد وامتزجت المواجهات في بؤرة دامية كآلة الرحى التي لا تميز بين حبات القمح التي ت ......





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