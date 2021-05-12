بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لوفاة نابليون، فيلم المخرج أيبل گانس عنه، يستعيد شكله الأصلي - سمير حنا خمورو

2021/05/12 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو يصادف عام 2021 الذكرى المئوية الثانية لوفاة نابليون بونابارت .



ومن ضمن الاحتفالات بهذه الذكرى ، قامت السينماتيك الفرنسية، وبدعم المركز الوطني للسينما، ومؤسسة نابليون، ونيتفليكس ، بوضع اللمسات الأخيرة على ترميم وإعادة إنشاء وتركيب نسخة من فيلم نابليون للمخرج الفرنسي أبيل گانس Abel Gance تحت إشراف المخرج والباحث "جورج مورييه"* تقترب من تلك التي شاهدها المتفرجون عام 1927، احد الافلام الصامتة الأخ ......





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