الشرق متوسطية على مشارف اللاارضوية؟/4 - عبدالامير الركابي

2021/05/12 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي نظرت وتنظر الأحادية المفهوميه واعلى اشكالها الأوربي الحديث الى الظاهرة المجتمعية كنوع واحد وحيد صنفا من جهة، وان مقياسها الرئيسي الذي تقرا بناء عليه هو مايعرف ب"المنجزالمادي"ـ او "الحضاري": متى اكتشفت الكتابة؟ او الدولاب؟ او المدينه في التاريخ؟ او أقيمت الاهرامات؟ والدول والسلالات؟ مع مايحيط بذلك من اشكال تنظيم ضمن التفاعل والصراع داخل المجتمع، ومع البيئة والطبيعة.



ومع ان الشرق متوسطية هي ......





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