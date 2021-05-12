محافظة عراقية تجدد مطالبتها لرئيس الوزراء برفع الحظر عنها

2021/05/12 | 14:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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بين محافظ النجف لؤي الياسري، الاربعاء، ان تطبيق قرار حظر التجوال هو قرار اتحادي رغم ان الحكومة المحلية قدمت طلبا رسميا لدولة رئيس الوزراء لاستثناء المحافظة من الحظر.

وقال الياسري في بيان تلقى NRT نسخة منه (12 ايار 2021)، ان طلب استثناء النجف من الحظر ياتي لعدة اعتبارات في مقدمتها "معيشية واقتصادية واليوم نجدد طلبنا رئيس الوزراء لانهاء تطبيق القرار الذي طبق مساء يوم الاربعاء بناء على توجيهات وزير الداخلية".

واضاف الياسري ان "الظروف المعيشية الصعبة والاقتصادية التي يمر بها الشعب العراقي ومنه اهالي النجف يتطلب منا التفكير بشريحة اصحاب الدخل المحدود وتأمين حياة كريمة لآلاف العوائل الفقيرة والمتعففة التي تعتاش على قوتها اليومي".

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