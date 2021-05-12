توجيه من عثمان الغانمي لجميع منتسبي وزارة الداخلية

2021/05/12 | 14:00 - المصدر: NRT عربية

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وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاربعاء، بالغاء جميع العقوبات الانضباطية عن المنتسبين.

وقال الغانمي في تغريدة على تويتر تابعها NRT عربية (12 ايار 2021)، ان "إن شهر رمضان الكريم شهر رحمة ومغفرة وتسامح، وبالتزامن مع قرب انتهاء أيام هذه الشهر الفضيل، وجهت بإلغاء جميع العقوبات الانضباطية عن المنتسبين".

ودعا وزير الداخلية جميع المنتسبين الى "عدم تكرار الأخطاء ويكونوا خير عونا لإخوانهم في سلك الشرطة".

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