صالح يؤكد لعباس ضرورة العمل المشترك لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

2021/05/12 | 14:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكَّد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، ضرورة العمل المشترك لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، فيما اعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تقديره لمواقف العراق ازاء حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن تطورات الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجاوزات واعتداءات غير إنسانية، حيث أدان رئيس الجمهورية القمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وترويع القوات الإسرائيلية للمصلين العزّل في الحرم القدسي الشريف".

وشدد صالح، على "ضرورة وقف الاعمال الاستفزازية واستهداف المدنيين المنافية لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وأكّد صالح "موقف العراق الثابت شعباً وحكومة تجاه القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلّعاته في دولته المستقلة ونيل كامل حقوقه المشروعة"، مشيراً الى "ضرورة العمل المشترك والفاعل من اجل إنهاء هذه المعاناة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداءات التي يتعرض لها".

من جانبه، أطلع الرئيس محمود عباس، الرئيس برهم صالح، على تطورات الأوضاع في القدس والانتهاكات التي يتعرض لها أهلها الفلسطينيون، معرباً عن تقديره "لمواقف العراق ازاء حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

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