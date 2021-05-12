"غسيل دماغ" وتجنيد إيراني في دير الزور.. تفاصيل دقيقة عن "كتيبة النساء"

2021/05/12 | 14:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أقصى الشرق السوري حيث تقع مدينة الميادين في ريف محافظة دير الزور السورية تواصل الميليشيات الإيرانية خطوات تثبيت النفوذ العسكري والاجتماعي.

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