المدفعية والطائرات التركية تقصف مناطق في اقليم كوردستان

2021/05/12 | 14:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت الطائرات والمدفعية التركية، عدة مناطق في قضاء آميدي التابع لمحافظة دهوك، ما الحق اضرارا مادية كبيرة.

وقال مراسلنا في آميدي، ان القصف التركي على قريتي " كيسته وجلكي" مازال مستمرا، لافتا الى ان الجيش التركي بصدد بناء عدة مراكز عسكرية بعد توغلها لاكثر من 9 كيلومترات داخل اقليم كوردستان.

واضاف: ان العمليات التركية الحقت اضرارا كبيرا بمزارع الفلاحين، اضافة الى افراغ العشرات من القرى الحدودية.

وقال شيروكو ميرويس رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب في تصريح سابق لـPUKmedia: ان الحكومة العراقية ورئاسة الجمهورية ولجنة العلاقات الخارجية النيابية ادانت لاكثر من مرة تكرار القصف التركي، موضحا، ان انقرة عليها احترام القوانين الدولية وحل مشاكلها داخل اراضيها.

PUKmedia خاص

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