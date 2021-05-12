- الشعب - كما نراه - محمد بوجنال

2021/05/12 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_بوجنال " الشعب" بالتحديد الرأسمالي هو الموجود الشبه حيواني الذي تتحدد جيناته في كونها بيولوجيا ودينيا،جينات التدمير والتخريب أو قل الافتقار إلى العقل.



وفي مقابل ذلك، نحدد "الشعب" كوحدة ادياليكتيكية بين الجسد والعقل، بين المادة والفكر حيث يقوى بتقويتهما،ويضعف بإضعافهما،ويرتفع بارتفاعهما،أو قل أن "الشعب" هو هذه القوى جسد/عقل في صراعها إما من داخل وحدة الطبيعة والتاريخ،وهو حقيقتها المؤجلة في التار ......





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