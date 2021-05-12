2021/05/12 | 14:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الأعرجي يؤكد وقوف العراقيين مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 14:28

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