شيخ تونسي يعلن الأربعاء أول أيام العيد ويفطر في بث على فيسبوك

2021/05/12 | 14:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الشيخ محمد الهنتاتي أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، على خلاف ما أعلنه مفتي تونس عثمان بطيخ.وفي بث مباشر على صفحته بفيسبوك تناول الإفطار.

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