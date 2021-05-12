مجموعة من علماء الدين في العراق تصدر بيانا تضامنيا حول تطورات الاوضاع في فلسطين المحتلة

2021/05/12 | 14:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر مجموعة من علماء الدين في العراق، اليوم الاربعاء، بيانا تضامنيا بشأن الاحداث الجارية في فلسطين المحتلة منذ عدة ايام.وفي ما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم بيان عدد من علماء الدين في العراق حول تطورات فلسطين المحتلة منذ أيام وفلسطين المحتلة تشهد ملحمة بطولية يسطرها ابناؤها المجاهدون في القدس الشريف […]

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