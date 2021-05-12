التالي
منذ ساعتين
مصرف الرشيد يعلن عن فتح عدد من فروعه خلال عيد الفطر
منذ 3 ساعات
الرافدين: حاملو الماستر كارد لهم اولوية في الحصول على السلف والقروض
منذ 4 ساعات
موعد انطلاق رحلتين لإجلاء العراقيين العالقين في الهند
منذ 18 ساعة
التربية تنوه بشأن “الدروس الإلكترونية” خلال الحظر الشامل وايام العيد
منذ 19 ساعة
الوقف السني يعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك في العراق
منذ 20 ساعة
المرور العامة تعلن البدء بتسجيل هذه المركبات
منذ 21 ساعة
الزراعة تمنع أستيراد محصولي الرقي والبطيخ لوفرتهما محليا
منذ 21 ساعة
الصحة تحدد عوامل تقليل الإصابات بفيروس كورونا
منذ 23 ساعة
الصحة تسجل 5287 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق
منذ 23 ساعة
الرشيد يطلق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين والمتقاعدين
مقالات ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء تعلن التعاقد مع المحاضرين المجانيين بداية السنة الحاليّة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة مجلس الوزراء تعلن التعاقد مع المحاضرين المجانيين بداية السنة الحاليّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).