إصابة 3 إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من غزة

2021/05/12 | 14:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة ثلاثة أشخاص، اثنان منهم في حالة حرجة، جراء إصابة مركبة بصاروخ مضاد للدروع تم إطلاقه من قطاع غزة.

وذكرت وكالة “معا” الفلسطينية أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أكدت استهداف جيب إسرائيلي بصاروخ موجه شمال غزة.

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