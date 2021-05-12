رئاسة الاقليم تدعو لضبط النفس بين الاسرائيليين والفلسطينيين

2021/05/12 | 14:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان يوم الاربعاء، الى ضبط النفس بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

وقال بارزاني في تغريدة له على موقع التواصل " تويتر": "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء أعمال العنف الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي أودت بحياة مدنيين بينهم أطفال، واستهدفت الأماكن المقدسة".

كما ندعو الى ضبط النفس وإيجاد حل سلمي للاضطرابات الحالية.

PUKmedia متابعة

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