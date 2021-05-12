الشيخ الكعبي: لدینا استعداد تام للتعاون العسكري مع المقاومة الفلسطينية

2021/05/12 | 14:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن الامين العام لحركة النجباء، الشيخ أكرم الكعبي، اليوم الاربعاء، عن استعداده التام للتعاون مع المقاومة الفلسطينية في المجالين العسكري والأمني، مؤكدا ان أيدي المقاومة العراقية تطال عمق الأراضي المحتلة.وذكر بيان لمكتب الحركة في فلسطين، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، ان “الامين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي، اعلن في لقاءه مع […]

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