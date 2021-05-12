مجلس الوزراء يحدد تاريخ التعاقد مع المحاضرين المجانيين

2021/05/12 | 14:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاربعاء ان تأريخ التعاقد مع المحاضرين المجانيين يكون من بداية السنة الحاليّة

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وذكرت الأمانة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (12 ايار 2021)، ان "مجلس الوزراء، قرر تعديل الفقرة (سادساً) من قرار مجلس الوزراء (١٣٠ لسنة ٢٠٢١) بحسب ما يأتي:يُنفذ قرار مجلس الوزراء (١٣٠ لسنة ٢٠٢١) الخاص بالمحاضرين والإداريين المجانيين، بدءاً من تأريخ ٢٠٢١/١/١".

واضاف البيان ان "القرار جاء، خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية التاسعة عشرة، المُنعقدة في ٢٠٢١/٥/٩".

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