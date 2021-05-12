أمانة مجلس الوزراء تعلن التاريخ المحدد للتعاقد مع المحاضرين المجانيين

2021/05/12 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

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الأمانة العامة لمجلس الوزراء: تأريخ التعاقد مع المحاضرين المجانيين يكون من بداية السنة الحاليّة

قرّر مجلس الوزراء، تعديل الفقرة (سادساً) من قرار مجلس الوزراء (١٣٠ لسنة ٢٠٢١) بحسب ما يأتي:يُنفذ قرار مجلس الوزراء (١٣٠ لسنة ٢٠٢١) الخاص بالمحاضرين والإداريين المجانيين، بدءاً من تأريخ ٢٠٢١/١/١.وجاء القرار، خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية التاسعة عشرة، المُنعقدة في ٢٠٢١/٥/٩.

يتبع ...

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