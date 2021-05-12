بغداد.. متهم قتل مواطناً بآلة حادة يقع في قبضة العدالة

2021/05/12 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت قيادة شرطة بغداد اليوم الاربعاء، القبض على متهم اقدم على قتل مواطن بآلة حادة اثناء مشاجرة وهروبه الى جهة مجهولة.وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز فوج طوارىء بغداد العاشر التابع لقيادة شرطة بغداد استخبرت بوجود حادث مشاجرة ضمن قاطع مسؤولية الفوج وبعد الانتقال إلى محل الحادث تبين حصول مشاجرة داخل احد الشقق السكنية وتعرض احد المواطنين الى عدة طعنات فارق الحياة على اثرها تم على الفور جمع المعلومات وتدقيقها والتعرف على الجاني".واضافت انه "تم متابعة المتهم الى حين الوصول الى مستشفى مدينة الطب حيث كان مصاباً ايضا من جراء المشاجرة وتم القبض عليه وتسليمه اصوليا الى مركز شرطة باب المعظم والتابع للقيادة".واشار البيان الى انه "تم ضبط الآلة الجارحة التي كانت بحوزته وتسليم المتهم مع المبرز الجرمي الى المركز المذكور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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