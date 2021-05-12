أحمدي نجاد يترشح للانتخابات الرئاسية ويؤكد: غالبية الإيرانيين فقدوا ثقتهم بالمسؤولين

2021/05/12 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقدم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد رسميا بطلب ترشح إلى الانتخابات الرئاسية.

وقال نجاد بعد تقدمه بطلبه، إنه في حال لم تتم المصادقة على ترشحه هذه المرة أيضا سيعلن الانتخابات ولن أشارك فيها، من خلال الامتناع عن التصويت أو دعم مرشح آخر.

وكرر أحمدي نجاد موقفا يدلي به منذ أعوام، وهو أن غالبية الإيرانيين فقدوا ثقتهم بالمسؤولين في البلاد، معتبرا أن الانتخابات المقبلة قد تكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ إيران من التحديات التي تواجهها لأسباب داخلية وخارجية.

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