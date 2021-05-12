الصحة الفلسطينية: القصف الإسرائيلي يخلف 43 قتيلا بينهم 13 طفلا و3 نساء

2021/05/12 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي ارتفع إلى ثلاثة وأربعين فلسطينيا بينهم ثلاثة عشر طفلا وثلاث نساء، مشيرة إلى أنه تم تسجيل مئتين وست وتسعين إصابة بجراح متفاوتة.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، إن الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين والأحياء السكنية المكتظة يضع أكثر من نصف سكان قطاع غزة من الأطفال والنساء في حالة هلع وانعكاسات نفسية خطيرة جراء أصوات الانفجارات المخيفة والمتلاحقة ومشاهد الدمار وضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأضاف أن نحو ثلاثة وأربعين بالمئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن القصف المتبادل بين الفصائل الفلسطينية المسلحة والجيش الإسرائيلي متواصل منذ عدة أيام، وكان آخره الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بجراح خطيرة جراء استهداف جيب عسكري على حدود غزة.

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