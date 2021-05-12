أبناء كربلاء يواصلون التظاهرات لحين الكشف عن قتلة الوزني

2021/05/12 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل أبناء محافظة كربلاء تظاهراتهم الليلية بعد استشهاد الناشط المدني إيهاب الوزني.

وغصت شوارع المحافظة بالمتظاهرين السلميين الذين شددوا على مواصلة تظاهراتهم السلمية لحين الكشف عن قتلة الناشط إيهاب الوزني، ورافقت القوات الأمنية المتظاهرين لتأمين الحماية خوفا من تكرار الخروقات الأمنية في المحافظة.

ويعد الشهيد إيهاب الوزني من أبرز قادة الحراك المدني في محافظة كربلاء، والمنظم للتظاهرات السلمية ضد الفساد.

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