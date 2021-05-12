  النزاهة تضبط محاسباً أوهم المواطنين بتعاقدات مزورة

2021/05/12 | 14:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، ضبط محاسب أوهم المواطنين بتعاقدات مزورة.وقالت الهيئة في بيان، ان “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان، الذي انتقل لمقر مديريّة بلديّة العمارة، تمكن من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة عن محكمة التحقيق المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة في المحافظة بحق موظف يعمل محاسبا في مديرية بلدية […]

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